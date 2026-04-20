داداش پور: ۱۷۸۷ تن انواع ماهیان استخوانی در گیلان صید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر داداش پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در رودسر با اشاره به پایان فصل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر، اظهار کرد: ۴۷ شرکت تعاونی پره صیادی برای صید ماهی استخوانی در استان گیلان فعال بودند.

وی با بیان اینکه فصل صید ماهیان استخوانی هر ساله از اواسط مهرماه آغاز و تا ۲۵ فروردین ادامه داشت، افزود: صیادان توانستند در این بازه زمانی ۱۷۸۷ تن ماهی در دریای خزر صید کنند.

داداش پور ارزش کسب درآمد حاصل از این میزان صید را ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: به لحاظ ترکیب صید، ۶۶ درصد از این ماهیان سفید، ۳۳ درصد کفال و ۱ درصد سایر گونه‌ها هستند.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۶۰۰ عضو فعال در تعاونی‌های پره صیادی استان فعالیت دارند، اضافه کرد: با توجه به پایان فصل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر، برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های صیادی، چندمنظوره شدن فعالیت‌ها از جمله گردشگری و تولید در تکثیر و رهاسازی بچه ماهی در استخرهای بتنی و خاکی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های بالای اقتصادی، نباید صرفاً به صید ماهی از مهر تا فروردین بسنده کنیم؛ بلکه به دنبال این هستیم که مقوله گردشگری را در کنار موضوعات صیادی قرار دهیم تا بخشی از نیازهای معیشتی صیادان برآورده شود.

داداش پور بیان کرد: به لحاظ اجتماعی و با توجه به کاهش صید در دریا، نیاز به تکثیر و رهاسازی بچه ماهی در دریا و مشارکت تعاونی‌های پره صیادی داریم.

مدیرکل شیلات گیلان اظهار امیدواری کرد: شرایط برای بازسازی ذخایر در گیلان بهبود یافته و صیادان برای بازسازی ذخایر و پایداری درآمد تعاونی‌های پره صیادی، همراهی لازم را داشته باشند.

به گفته وی، در شهرستان رودسر ۱۰ تعاونی پره صیادی دارای استخرهای بتنی و خاکی هستند که در تکثیر ماهیان دریای خزر کمک می‌کنند.

داداش پور ادامه داد: رودخانه خشکرود در شهرستان رودسر یکی از ۵ رودخانه گیلان است که برای تکثیر ماهیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. با گرفتن تخمک از ماهیان، تخم‌ها به مراکز بازسازی ذخایر در رشت و سیاهکل انتقال داده می‌شود و به عنوان بخشی از نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.