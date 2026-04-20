یوسفی: نباید اجازه ورود ورقه فولادی به کشور داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی پیش از ظهر امروز دوشنبه در سومین نشست کارگاه رفع موانع تولید خوزستان که در سالن جلسات شهرک های صنعتی استان برگزار شد، بیان کرد: برخی کارخانه های نوردی به دلیل سوءمدیریت از سال‌ها قبل دچار مشکلاتی هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خوزستان بزرگترین قطب تولید فولاد کشور است، عنوان کرد: اگر اسلب تولیدی در خوزستان به استان های دیگر ارسال شود، مشکلات جدیدی در تولید محصولات فولادی و بیکاری کارگران در این بخش رقم خواهد خورد.

وی با اعلام اینکه در صورت نیاز، ورود اسلب به عنوان مواد اولیه فولاد مفید است، تصریح کرد: نباید اجازه داده شود که ورق فولادی وارد کشور شود زیرا به زنجیره تولید کشور صدمه وارد خواهد شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در جنگ شاهد همدلی بین مردم و مسئولان خوزستان بودیم، اظهار کرد: امروز با حضور معاون وزیر و وزیر صمت بازدید و جلساتی صورت گرفت و می‌گیرد تا در عرصه بازسازی و نوسازی برای صنعتگران و مردمی که در این جنگ‌، تمام عیار ایستادند تلاش و اقدامات انجام شود.