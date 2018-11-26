فروش شرکت گروه ملی آغاز شد/هفته آینده ۱.۵ ماه حقوق پرداخت می شود

جواد کاظم نسب الباجی در گفتگو با خبرنگار مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات کارکنان و کارگران شرکت گروه ملی اهواز اظهار کرد: مسئله اساسی گروه ملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار و بر همین اساس چندین بار به این موضوع ورود و پیگیری هایی داشتم.

وی با اشاره به انتصاب مدیرعامل و شروع فعالیت وی در این شرکت افزود: وقتی شاهد فشار وارده به شرکت بودیم در ابتدا محصولات گروه ملی که در بورس عرضه می شد را مورد بررسی قرار دادیم؛ محدودیت عرضه کالا در این شرکت (ارائه در بورس) قطعا منجر به تسویه بدهی ها و تناسب درآمد و هزینه نمی شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به علاقمندی کشور عراق برای واردات محصولات تولیدی شرکت گروه ملی اهواز تصریح کرد: در مرحله اول فروش و عرضه محصولات شرکت گروه ملی خارج از بورس را مصوب کردیم که قطعا درآمد خوبی برای گروه ملی به دنبال خواهد داشت.

الباجی خبر داد: بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت گروه ملی، فروش محصول از امروز شروع شده و از این فروش ۱۴۰ میلیارد تومان عایدی شرکت خواهد بود.

وی ادامه داد: تا هفته آینده حقوق یک ماه و نیم کاگران گروه ملی از محل همین عایدی پرداخت و بعد از خرید اسلب از فولاد نیز پرداخت حقوق کارگران از آذرماه به بعد منظم خواهد شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در حال تخصیص بودن اعتبارات خوب به گروه ملی بیان کرد: قدم های خوبی برای حل مشکل این شرکت برداشته شده و خوشبختانه بانک و همچنین مسئولان کشوری و استانی متوجه موضوع هستند.

الباجی با اشاره به طرح موضوع در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه به دنبال حل مشکل کارگران گروه ملی هستیم؛ شرکت عظیمی است و اگر روند تولید آن به حرکت دربیاید قطعا برای کشور ارزآوری دارد و در عین حال مطالبات کارگران پرداخت و خود شرکت هم بازسازی می شود.

وی با اشاره به مشاهده تعلل بانک و طرح این موضوع در مجلس اضافه کرد: با فرماندار اهواز هم رایزنی شده تا با نمایندگان کارگران نشستی برگزار و از کانون شورای کارگری مطالبات آنها را پیگیری کنند؛ در عین حال باید ضمن تأمین امنیت شغلی کارگران حقوق آنها نیز پرداخت شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همه مسئولان ملی و استانی صدای کاگران را شنیدند؛ بنابراین به آنها توصیه می کنیم که تحت عنوان شورایی مشکلات خود را پیگیری و افراد متخصص، مقید و مطلع نسبت به موضوعات شرکت را به عنوان نماینده خود معرفی کنند تا شورا مطالبه گر حقوق آنها باشد.

الباجی در خصوص واگذاری بخشی از سهام شرکت گروه ملی نیز عنوان کرد: اگر فروشی حاصل شود، قطعا به صنایع فولاد استان واگذار می شود چون همه به دنبال تقویت صنعت استان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر کارکنان این شرکت اعتراضاتی در خصوص دریافت نکردن حقوق خود و عقب افتادن چند ماهه آن داشتند.