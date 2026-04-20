پیام تسلیت شورای عالی قرآن به مناسبت درگذشت قاری مشهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت شورای عالی قرآن به مناسبت درگذشت خادم و قاری ممتاز قرآن کریم، وحید مجتهدزاده به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
شورای عالی قرآن، درگذشت خادم و قاری ممتاز قرآن کریم؛ استاد حاج وحید مجتهدزاده را به جامعه قرآنی کشور، قرآنیان استان خراسان رضوی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض مینماید.
خاطره تلاوتهای زیبای این قاری خوش خوان در اذهان جاودانه میماند و انشاءالله دستگیر او در سرای باقی خواهد بود.
وی که متولد سال ١٣۴٧ بود، در خانوادهای رشد کرد که مادر و برادرش در عرصه قرآنی فعالیت میکردند.
ایشان با این زمینه خانوادگی، آموزش قرآن را در مکتبخانه آغاز کرد و پس از آن، به تدریج وارد وادی حرفهای تلاوت شد.
این قاری ممتاز، در مسابقات مختلف حائز رتبههای برتر شد که مهمترین آن، کسب رتبه دوم در مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ١٣٧٩ بوده است.
وی به عنوان مبلّغ و سفیر قرآنی ایران اسلامی، به کشورهای عربستان، مالزی، تانزانیا، آفریقای جنوبی، سوریه، لبنان، چین، پاکستان، هندوستان، سودان، بوسنی، ترکیه، عراق، آذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان اعزام شده است.
تربیت شاگردان قرآنی، داوری در مسابقات مختلف و انتخاب به عنوان خادم قرآن جمهوری اسلامی ایران در سال ١۴٠٣، از دیگر افتخارات این قاری فقید قرآن است.
