  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

پیام تسلیت شورای عالی قرآن به مناسبت درگذشت قاری مشهدی

مشهد- شورای عالی قرآن در پیامی درگذشت خادم‌القرآن و قاری ممتاز وحید مجتهدزاده را به جامعه قرآنی کشور به ویژه استان خراسان رضوی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت شورای عالی قرآن به مناسبت درگذشت خادم و قاری ممتاز قرآن کریم، وحید مجتهدزاده به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شورای عالی قرآن، درگذشت خادم و قاری ممتاز قرآن کریم؛ استاد حاج وحید مجتهدزاده را به جامعه قرآنی کشور، قرآنیان استان خراسان رضوی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.

خاطره تلاوت‌های زیبای این قاری خوش خوان در اذهان جاودانه می‌ماند و ان‌شاءالله دستگیر او در سرای باقی خواهد بود.

وی که متولد سال ١٣۴٧ بود، در خانواده‌ای رشد کرد که مادر و برادرش در عرصه قرآنی فعالیت می‌کردند.

ایشان با این زمینه خانوادگی، آموزش قرآن را در مکتبخانه آغاز کرد و پس از آن، به تدریج وارد وادی حرفه‌ای تلاوت شد.

این قاری ممتاز، در مسابقات مختلف حائز رتبه‌های برتر شد که مهم‌ترین آن، کسب رتبه دوم در مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ١٣٧٩ بوده است.

وی به عنوان مبلّغ و سفیر قرآنی ایران اسلامی، به کشورهای عربستان، مالزی، تانزانیا، آفریقای جنوبی، سوریه، لبنان، چین، پاکستان، هندوستان، سودان، بوسنی، ترکیه، عراق، آذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان اعزام شده است.

تربیت شاگردان قرآنی، داوری در مسابقات مختلف و انتخاب به عنوان خادم قرآن جمهوری اسلامی ایران در سال ١۴٠٣، از دیگر افتخارات این قاری فقید قرآن است.

کد مطلب 6806288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها