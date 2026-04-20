۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

قاری برجسته مشهدی درگذشت؛مراسم تشییع فردا در حرم رضوی

مشهد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، از درگذشت قاری نام‌آشنای قرآن، وحید مجتهدزاده خبر داد. 

حجت‌الاسلام محمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر درگذشت قاری برجسته قرآن «وحید مجتهدزاده» اظهار کرد: این قاری فرهیخته که سال‌ها در عرصه تلاوت و آموزش قرآن کریم فعالیت داشت، دار فانی را وداع گفت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مراسم نماز و تشییع پیکر مرحوم مجتهدزاده صبح سه‌شنبه ساعت ۹ صبح در حرم مطهر رضوی، صحن کوثر برگزار خواهد شد و عموم مومنان و شاگردان این استاد برجسته می‌توانند در این مراسم حضور یابند.

وی با تسلیت این ضایعه، بیان کرد: درگذشت این قاری ارزشمند، اندوهی برای جامعه قرآنی کشور است و یاد و آثار او ماندگار خواهد ماند.

