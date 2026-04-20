قاری برجسته مشهدی درگذشت؛مراسم تشییع فردا در حرم رضوی

حجت‌الاسلام محمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر درگذشت قاری برجسته قرآن «وحید مجتهدزاده» اظهار کرد: این قاری فرهیخته که سال‌ها در عرصه تلاوت و آموزش قرآن کریم فعالیت داشت، دار فانی را وداع گفت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مراسم نماز و تشییع پیکر مرحوم مجتهدزاده صبح سه‌شنبه ساعت ۹ صبح در حرم مطهر رضوی، صحن کوثر برگزار خواهد شد و عموم مومنان و شاگردان این استاد برجسته می‌توانند در این مراسم حضور یابند.

وی با تسلیت این ضایعه، بیان کرد: درگذشت این قاری ارزشمند، اندوهی برای جامعه قرآنی کشور است و یاد و آثار او ماندگار خواهد ماند.