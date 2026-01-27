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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

مضجع نورانی امام رضا (ع) غبارروبی شد

مضجع نورانی امام رضا (ع) غبارروبی شد

مشهد- مضجع شریف حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع)، با حضور خانواده معظم شهدای اغتشاشات اخیر غبارروبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم غبارروبی مضجع منور امام رضا (ع)، امروز هفتم بهمن‌ماه، با حضور آیت‌الله مروی، تولیت آستان قدس رضوی، روحانیت معظم، خادمین و خادمیاران، جمعی از مدیران آستان قدس رضوی، ائمه جماعات استان و همچنین خانواده جانباختگان و شهدای اغتشاشات اخیر اعم از شهدای فراجا و امنیت و... برگزار شد.

این مراسم معنوی با قرائت آیات روح بخش کلام‌الله مجید آغاز شد، سپس زیارت جامعه کبیره با نوای مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، مهدی سروری، حمید دادوند و سعید قانع قرائت شد.

در طول این مراسم، قاریان و مداحان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با قرائت آیات نورانی قرآن و مدیحه‌سرایی به این آیین باشکوه، معنویت و روحانیت خاصی بخشیدند و همزمان با گشایش درب ضریح منور حضرت رضا (ع) مضجع منور رضوی با گلاب ناب شستشو داده شد.

در این مراسم سرشار از معنویت و عطر ولایت و امامت، مداحان به ذکر مناقب و مدح اهل‌بیت (ع) پرداختند و با حضرت امام رضا (ع) راز و نیاز کردند.

کد مطلب 6733382

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