به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در جمع اساتید، پیشکسوتان، قاریان، حافظان، نخبگان و فعالان قرآنی مشهد مقدس اظهار کرد: این روزها شاهد اهانت‌هایی به قرآن هستیم. تلاش آنها مصداق کسانی است که با دهان خود تلاش می‌کنند نور خدا را خاموش کنند، این نشان‌دهنده جهل و نادانی آنان است.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: دشمنی‌ها با قرآن از زمانی آغاز شد که دشمنان دین و انسانیت درک کردند انقلاب اسلامی برگرفته از قرآن است.

وی بیان کرد: ما چه ضرری به آمریکا زده‌ایم و چه تهدیدی متوجه آن‌ها کرده‌ایم؟ ما نه همسایه‌ی آن‌ها هستیم، نه قرابت داریم، پس چرا این همه دشمنی؟ این لشکرکشی‌ها برای قرآن است؛ آن‌ها می‌خواهند قرآن را دفن کنند، می‌خواهند اسمی از قرآن این کتاب هدایت و حیات بخش، مطرح نباشد.

مروی اظهار کرد: فسادی که در این جزیره رخ داده و کم‌کم آشکار می‌شود، نمونه‌ای از هزاران مورد دیگر است. آن‌ها می‌دانند اگر قرآن حاکم شود، این مفاسد اتفاق نخواهد افتاد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: رئیس‌جمهور فاسد آمریکا بارها در اسناد مرتبط با این جزیره نامش آمده است؛ از چنین شخصی نمی‌توان انتظار انصاف، انسانیت و مدارا داشت. این‌ها به ظاهر انسان هستند، اما حتی حیوان نمیتوان اینها را نامید.

وی گفت: در گذشته شب‌های جمعه، در هر کوچه و گذر، جلسات تلاوت قرآن برپا بود و در ماه مبارک رمضان، این محافل با شور دوچندان هر شب برگزار می‌شد؛ این محافل سرمایه‌هایی گران‌بها هستند که باید احیا شوند.

مروی گفت: جلسات خانگی قرآن تنها برنامه‌ای عبادی نبودند، بلکه بهانه‌ای برای دیدار خویشان، خبر گرفتن از احوال یکدیگر و استحکام پیوندهای خانوادگی بود.