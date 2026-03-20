ویژه برنامه «ایران امام رضا(ع)، مقتدر، متحد و پیروز» در مشهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد جزئیات مراسم تحویل سال نو در حرم مطهر رضوی را تشریح و اظهار کرد: امسال در حالی به استقبال عید سعید فطر و سال نو می‌رویم که دل‌ها داغدار شهادت مظلومانه رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر شهدای حملات ناجوانمردانه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با اشاره به اینکه لحظه تحویل سال ۱۴۰۵ که ساعت ۱۸:۱۶ روز جمعه بیست و نهم اسفند است، ابراز کرد: ویژه‌برنامه‌های تحویل سال نو، در حرم مطهر رضوی با محوریت صحن پیامبر اعظم (ص) از ساعت ۱۳:۴۰ با ترتیل‌خوانی جزء سی‌ام قرآن کریم با نوای قاریان خوش الحان حرم مطهر رضوی آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: در این مراسم که به همت اداره دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی در محل مدرسه دو درب حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، زائران از طریق صوت سراسری از فیض استماع آیات وحی در آستان ملک پاسبان رضوی بهره‌مند می‌شوند.

شریعتی نژاد تصریح کرد: ویژه برنامه تحویل سال نو با عنوان «ایران امام رضا (ع) مقتدر، متحد و پیروز» با تلاوت آیاتی از سوره مبارکه حج که حاوی مفاهیمی از جهاد و نصرت الهی است، توسط حمید شاکرنژاد، قاری و موذن بین‌المللی و ممتاز حرم مطهر رضوی، آغاز می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی عنوان کرد: در ادامه نیز سرود ملی و صلوات خاصه امام رضا (ع)، توسط گروه سرود ندای غدیر اجرا می‌شود و سپس زائران حریم ملکوتی رضوی میهمان تماشای کلیپ مسابقه و معرفی کتاب ویژه‌ی پویش سراسری «هم عهدی» خواهند شد.

وی افزود: برگزاری برنامه حماسی با موضوع شهید و شهادت و برپایی رویداد کودکانه با اجرای سرود «بابا رضا»، برگزاری پویش زیارت به نیابت از شهدای اقتدار ایران، همخوانی سرود «راه مقدس» توسط گروه سرود آل‌طاها، اجرای برنامه هم‌عهدی با حضور دو میهمان ویژه (محمدرضا و حسین طاهری) و پخش کلیپ با موضوع روایت زندگی رهبر شهید از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

شریعتی نژاد اظهار کرد: در ادامه این مراسم حوالی ساعت ۱۶:۰۰ شرکت‌کنندگان در ویژه‌برنامه مراسم تحویل سال نو حرم مطهر رضوی میهمان مدیحه‌سرایی مداح و ذاکر آل‌الله، حسین طاهری می‌شوند و سپس گروه تواشیح بین‌المللی امام رضا (ع) به اجرای تواشیح و همخوانی «اسماء الحسنی» می‌پردازند.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی ابراز کرد: با سخنرانی حجت‌الاسلام شهاب مرادی که ساعت ۱۶:۱۰ انجام می‌شود، زائران حرم مطهر رضوی به استقبال لحظات ناب و سرشار از معنویت لحظه تحویل سال یک هزار و چهارصد و پنج خواهند رفت.

وی خاطرنشان کرد: برنامه بعدی این مراسم قرائت دعای توسل و مدیحه‌سرایی با نوای مهدی رسولی است و زائران حرم مطهر رضوی در ساعات پایانی سال، با زمزمه دعای توسل برای برآورده شدن همه حوائج و در راس آن ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و پیروزی جبهه اسلام در مبارزه با جبهه کفر و نفاق، به دامان پر مهر اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) دست توسل می‌زنند.

شریعتی‌نژاد اضافه کرد: در ادامه این مراسم با شکوه و در آستانه اذان مغرب به افق مشهد تلاوت قرآن اذان‌گاهی با نوای قاری و موذن حرم مطهر رضوی، علیرضا رضایی تلاوت می‌شود و سپس دعای قبل از اذان با نوای محسن فنایی و امیر عارف قرائت خواهد شد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اذعان کرد: پس از طنین‌انداز شدن نوای ملکوتی اذان مغرب به افق مشهد در آستان آسمانی حضرت رضا (ع) زائران حرم مطهر رضوی نماز جماعت مغرب را به امامت حجت‌الاسلام جعفر اسلامی‌فر اقامه می‌کنند و سپس با پخش کلیپ «یا مقلب القلوب والابصار...» زائران حرم رضوی در بین الصلاتین، ثانیه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ را با دعا و نیایش به سال نو پیوند می‌زنند و در جوار امام مهربانی‌ها سالی سرشار از رحمت، برکت و نصرت را برای امت اسلامی آرزو می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تحویل سال و اقامه نماز جماعت عشاء حاضران میهمان باز پخش بیانات رهبر شهید انقلاب می‌شوند و بعد از آن ادامه مراسم در رواق امام خمینی (ره) برگزار می‌شود که این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی، قرائت زیارت امین‌الله و مدیحه‌سرایی با نوای محمدرضا طاهری و جعفر ملائکه و اجرای همخوانی و سرودهای حماسی توسط گروه‌های سرود آل طاها و نور دانش همراه خواهد بود.