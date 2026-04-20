بیش از ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در الهیه تهران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل عبدی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: در ۹ ماهه سال گذشته ۴۱۱۵۷ دستگاه ماینر در کشور کشف شد؛ فقط در یک عملیات در ایلام ۱۷۴ دستگاه از سودجویان جمع‌آوری و ضبط شد.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تصریح کرد: در این پرونده هم با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران موفق به کشف محل استفاده از ماینرهای غیرمجاز در محدوده خیابان الهیه تهران شده و در بازرسی مشخص شد که محل یک ساختمان مسکونی بوده و تعدادی ماینر فاقد اسناد و مدارک و مجوزهای لازم بکارگیری شده است.

سرهنگ عبدی تأکید کرد: ماینرها توقیف و متهم اصلی دستگیر شد.