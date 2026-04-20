۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل یک جوان در عباس آباد شد

عباس آباد - سرپرست انتظامی عباس‌آباد از وقوع درگیری دسته جمعی منجر به قتل جوان ۲۱ ساله و دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیما تقوی اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره درگیری دسته جمعی در ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه ۳۱ فروردین در شهرستان عباس‌آباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با حضور به موقع ماموران پلیس در محل حادثه متاسفانه بر اثر این درگیری، جوان ۲۱ ساله‌ای با ضربه چاقو به ناحیه گردن بر اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان فوت شد.

سرپرست انتظامی شهرستان عباس‌آباد، تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی و انتظامی در اقدام عملیاتی و ضربتی هر ۷ عامل این درگیری و همچنین قاتل را در کمتر از یک ساعت دستگیر کردند.

سرهنگ تقوی خاطر نشان کرد: قاتل ۳۱ ساله پس از دستگیر به جرم خود اعتراف کرد و متهمان با صدور قرار بازداشت شدند.

کد مطلب 6806213

