۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

۱۹۵ هزار نخ، انواع سیگار خارجی قاچاق در شهر ری کشف شد

معاون مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: ۱۹۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آرمین لطفی، معاون مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در شهرری شدند.

وی افزود: در بررسی مشخص شد که تعداد ۱۹۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی با نام‌های تجاری وینستون، مارلبرو و GMT توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران آمده و سپس با وانت به یک منزل مسکونی در پلائین منتقل و انبار شده بود که پرونده تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

به گفته سرهنگ لطفی ارزش این محموله بیش از ۶ میلیارد تومان است.

وی در پایان تأکید کرد: چند روز پیش هم ۳ هزار و ۸۴۰ نخ سیگار قاچاق از قاچاقچیان در محدوده تهران بزرگ کشف و ضبط شده بود.

