۱۹۵ هزار نخ، انواع سیگار خارجی قاچاق در شهر ری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آرمین لطفی، معاون مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در شهرری شدند.

وی افزود: در بررسی مشخص شد که تعداد ۱۹۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی با نام‌های تجاری وینستون، مارلبرو و GMT توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران آمده و سپس با وانت به یک منزل مسکونی در پلائین منتقل و انبار شده بود که پرونده تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

به گفته سرهنگ لطفی ارزش این محموله بیش از ۶ میلیارد تومان است.

وی در پایان تأکید کرد: چند روز پیش هم ۳ هزار و ۸۴۰ نخ سیگار قاچاق از قاچاقچیان در محدوده تهران بزرگ کشف و ضبط شده بود.