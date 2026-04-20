۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

بیش از ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در صومعه سرا کشف شد

صومعه سرا - فرمانده انتظامی صومعه سرا از دستگیری ۲۸۱ نفر و کشف بیش از ۳۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در فروردین ماه ۱۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خیرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان صومعه سرا در اجرای طرح مبارزه با خرده فروشان با انجام چندین عملیات منسجم و ضربتی در فروردین ماه ۱۴۰۵، ۷ نفر قاچاقچی، ۷۶ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۱۹۸ نفر معتاد متجاهر دستگیر و جمعا ۳۰ کیلو ۲۴۵ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

در پایان ضمن تشکر از همکاری مردم عزیز با پلیس در برقراری امنیت، درخواست می شود که هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

