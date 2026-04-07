به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به همراه رییس انستیتو پاستور ایران، مدیرکل خیرین سلامت وزارت بهداشت، از ساختمان آسیبدیده انستیتو پاستور ایران که در حمله جنگندههای دشمن تخریب شده بود، بازدید کردند.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت راهبردی انستیتو پاستور در حوزه سلامت و تولیدات علمی و تحقیقاتی کشور، اظهار داشت: حمله به مراکز علمی و بهداشتی اقدامی مغایر با همه اصول انسانی و بینالمللی است و چنین اقداماتی نمیتواند روند فعالیتهای علمی و خدمات سلامت کشور را متوقف کند.
وی با بیان اینکه بخشهایی از ساختمان این مجموعه در جریان این حمله دچار خسارت جدی شده است، گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد میزان خسارت وارد شده به این مجموعه حدود ۱.۵ همت است که برای جبران آن برنامهریزی لازم انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت بازسازی سریع این مجموعه افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با پیشبینی اعتبارات لازم و همکاری دستگاههای مسئول، روند بازسازی و جبران خسارتهای وارد شده را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری کند تا فعالیتهای این مرکز مهم علمی و بهداشتی بدون وقفه ادامه یابد.
شهریاری همچنین از آمادگی مجمع خیرین سلامت کشور برای مشارکت در بازسازی این مجموعه خبر داد و گفت: با همافزایی میان مجلس، دولت و خیرین سلامت، تلاش خواهیم کرد خسارتهای وارد شده به سرعت جبران و شرایط برای ادامه فعالیتهای علمی و پژوهشی این مجموعه فراهم شود.
وی تصریح کرد: انستیتو پاستور یکی از مراکز مهم تحقیقاتی و بهداشتی کشور است و نقش مهمی در حوزههای تشخیصی، پژوهشی و تولیدات مرتبط با سلامت دارد؛ از این رو اجازه نخواهیم داد اختلالی در روند فعالیتهای آن ایجاد شود.
در جریان این بازدید، مسئولان انستیتو پاستور نیز گزارشی از میزان خسارتهای وارد شده، بخشهای آسیبدیده و اقدامات انجام شده برای تداوم فعالیتهای مجموعه ارائه کردند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تاکید کرد که بازسازی بخشهای تخریبشده با اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت تا روند خدمات و فعالیتهای تخصصی این مجموعه دچار وقفه نشود.
