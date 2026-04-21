درمان رایگان ۴۰ هزار مجروح در جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خیرین سلامت حضور یافت و ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران نظام سلامت و خیرین که در ایام اخیر به ارائه خدمت به مردم پرداختند، و گفت: در این روزها اتفاق بزرگی رقم خورد و با همت و ایستادگی مردم، حتی یک مشت خاک نیز از سرزمین ایران جدا نشد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها، مردم از همان زمان جنگ ۱۲ روزه پای کار بودند و خاطرنشان کرد که در حالی که در ایام جنگ ۱۲ روزه کسی به منطقه خارک نمی‌رفت، اما در دوران جنگ تحمیلی سوم، شاهد فداکاری‌هایی نظیر حضور داوطلبانه همکاران خانم کادر درمان در خارک بودیم که با وجود داشتن فرزند، برای خدمت‌رسانی به این منطقه رفتند. باید این فرصت‌های خدمت‌رسانی را غنیمت شمرد و اجازه نداد این بسترها برای ارتقای بخش سلامت از دست برود، چرا که هر قدمی در این مسیر مستقیماً به هدف می‌نشیند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به آمار مصدومان اشاره کرد و گفت: در این ایام حدود ۴۰ هزار مجروح داشته‌ایم که تمامی آن‌ها به صورت رایگان تحت درمان قرار گرفتند به واسطه تجربیات ارزشمند همکاران، وضعیت درمانی به خوبی ساماندهی شده است، به طوری که در بازدیدهای میدانی، مجروحان از روند رسیدگی‌ها ابراز رضایت می‌کردند.

وی به ذکر خاطره‌ای از یکی از بیمارستان‌ها پرداخت که در آن مجروح با وجود قطع عضو، بیش از آنکه نگران سلامتی خود باشد، از شهادت رهبری ابراز ناراحتی می‌کرد.

ظفرقندی با تاکید بر لزوم حفظ این روحیه حضور و ایثار، به توصیه رهبری مبنی بر ضرورت جذب حداکثری اشاره کرد و گفت: عبارت برای ایران بخوان معنای بزرگی دارد و ما باید در شرایط کنونی که با دشمنی وحشی روبرو هستیم، به سمت وحدت و انسجام ملی حرکت کنیم.

ظفرقندی هنر مجمع خیرین را در جذب سلایق مختلف مردم که هر شب در خیابان‌ها حضور دارند دانست و بر ضرورت مشارکت دادن تمامی مردم و شنیدن کمک‌هایی که می‌توانند ارائه دهند، تاکید کرد.

وی همچنین از ایجاد گروه‌های شش‌گانه برای سازماندهی و شناسایی نیازها خبر داد و گفت: یکی از نیازهای اصلی در این ایام، تامین دارو و تجهیزات است. در مرکز ۱۳ آبان و برخی نقاط دیگر، مراکزی ایجاد شده است تا مبالغ اهدایی مردم برای کمک به کسانی که توان تهیه دارو را ندارند، جمع‌آوری شود.

ظفرقندی با اشاره به آمادگی کامل در زمینه تجهیزات مرتبط با جنگ به واسطه تجربیات جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد که در حوزه بیماران خاص و سرطانی به دلیل هزینه‌های بالا، مردم نیازمند حمایت جدی هستند. وزیر بهداشت در با اشاره به رکود برخی مشاغل و تنگناهای مالی مردم، خواستار هماهنگی برای پوشش هزینه‌های دارویی نیازمندان از طریق گسترش مراکزی نظیر داروخانه ۱۳ آبان شد و اعلام کرد: در پی حملات اخیر، ۲۱۹ خانه بهداشت و تعداد زیادی از بیمارستان‌ها و مراکز دارویی کشور دچار آسیب شده‌اند.

هیچ بار دارویی از طریق دریا وارد ایران نشد

در ادامه این جلسه، مهدی پیرصالحی امروز در جلسه خیرین سلامت در وزارت بهداشت گفت: حدود سه هزار مولکول دارویی در کشور داریم که ۸۰۰ مولکول حیاتی است و ذخایر مناسب برای آن‌ها در نظر گرفته بودیم. در دوره جنگ ۴۴ شرکت دارویی، تجهیزات پزشکی و توزیعی مورد آسیب‌های جزیی تا کلی قرار گرفت یعنی از شکستن شیشه‌ها تا از بین رفتن کامل کارخانه مانند توفیق دارو را تجربه کردیم.

وی افزود: برخی کارخانجات ۴ تا ۵ بار دچار آسیب شد اما بازسازی می‌کردند و فعالیت خود را ادامه می‌دادند و خوشبختانه توقف فعالیت را در شرکت‌های دارویی بجز شرکت هایی که به طور کامل تخریب شدند نداشتیم.

پیرصالحی خاطر نشان کرد: در ۵۰ روز گذشته هیچ بار دریایی دارویی برای ما حمل نشده که برای تولید دارو به کارخانجات برسد، در شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی نیز با آسیب‌هایی که صنایع پتروشیمی دیده، این صنایع نیز دچار اختلال شده‌اند.