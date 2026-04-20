به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در جریان بازدید وزیر بهداشت از آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، با اشاره به پایش مستمر و دقیق موجودی اقلام دارویی گفت: امروز با بهرهگیری از سامانههای پایش هوشمند، مدیریت زنجیره تأمین دارو با دقت و سرعت بیشتری دنبال میشود و این امر فرصتی ارزشمند برای اقدام پیشدستانه و برنامهریزی راهبردی فراهم کرده است؛ به همین منظور، جلسات تخصصی و فشردهای را با بدنه صنعت داروسازی در دانشگاه تهران برگزار کردهایم تا راهکارهای عملیاتی و پایدار برای تداوم تأمین داروهای مورد نیاز کشور تدوین شود.
وی با اشاره به حضور در مجلس و پاسخگویی به نمایندگان، افزود: بیشترین دغدغهای که در جلسات مجلس مطرح شد، مربوط به بحث قیمت دارو بود. ما توضیحات لازم را به نمایندگان ارائه دادیم و خوشبختانه با همراهی نمایندگان، مسیر تعامل سازنده برای حل این موضوع هموار شده است. واقعیت این است که با اصلاحات قیمتی همراه با پوشش بیمهای به موقع، میتوانیم با همراهی مردم، ثبات و آرامش را در بازار دارو حفظ کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی بینبخشی در نظام سلامت گفت: امروز با همت همکاران در وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و صنعت داروسازی، در مسیر تقویت زیرساختهای تأمین و توزیع دارو گامهای مؤثری برداشتهایم و اطمینان داریم که با تداوم این همکاریها، دسترسی شهروندان به داروهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب بیش از پیش تسهیل خواهد شد.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما تأمین داروی با کیفیت و در دسترس، با کمترین بار مالی برای بیماران است و در این مسیر، حمایتهای بیمهای و سیاستگذاریهای هوشمند، کلید موفقیت ما در حفظ رضایت عمومی و ارتقای شاخصهای سلامت کشور است که با همراهی همه ارکان نظام سلامت، این مسیر با قدرت پیش خواهد رفت.
