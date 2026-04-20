اکثر معابر تهران به دلیل بارش باران لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: با توجه به ریزش باران در اکثر مناطق تهران، لطفا قبل از خروج از منزل با اطمینان از ایمن بودن خودرو «سالم بودن تجهیزات» روشنایی چراغ‌ها، برف پاک‌کن‌ها، بررسی وضعیت مناسب بودن لاستیک ها، گرمایش و سرمایش خودرو در سطح معابر پایتخت تردد نمایید. خواهشمندیم در معابر خیس و لغزنده با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی بین خطوط حرکت کنید.

موسوی پور افزود: ما در اکثر معابر پایتخت، شاهد بارش باران و کاهش دید کافی برای رانندگان هستیم رانندگان به منظور حفظ ایمنی بیشتر عابرین پیاده، در چنین شرایطی حتما با چراغ روشن در سطح شهر تردد نمایید.

سردار موسوی پور همچنین در خصوص تردد در روزهای بارانی به موتورسیکلت سواران توصیه کرد: رانندگان موتورسیکلت از تردد در روزهای بارانی پایتخت خودداری نمایند چرا که تجربه نشان داده است احتمال وقوع تصادف، واژگونی و سرخوردن وسیله نقلیه شان در روزهای بارانی بسیار بالاست.

می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه

http://tehran.rahvar120.ir/ مراجعه کنید.