روشنایی پنج معبر جدید شهر یزد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهر طیبی با بیان این‌که بهبود وضعیت روشنایی معابر شهری یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری است، گفت: ساخت و نصب فونداسیون و پایه چراغ‌های روشنایی این پنج بلوار توسط شهرداری یزد انجام شده است.

وی با اشاره به تاثیر روشنایی استاندارد در کاهش تصادفات و افزایش امنیت، افزود: این پروژه در بلوارهای جدیدالاحداث رهایی، اطهر، رضوان، صحرا و همچنین بلوار بیمارستان شهدای کارگر با نصب ۱۳۰ عدد فونداسیون و پایه چراغ در رفیوژ میانی و تامین تجهیزات روشنایی شامل نصب چراغ‌های فوق کم‌مصرف ال‌ای‌دی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد صورت گرفت.