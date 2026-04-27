۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

روشنایی پنج معبر جدید شهر یزد اجرا شد

یزد - معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از تامین روشنایی پنج بلوار جدیدالاحداث با هزینه‌ای بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهر طیبی با بیان این‌که بهبود وضعیت روشنایی معابر شهری یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری است، گفت: ساخت و نصب فونداسیون و پایه چراغ‌های روشنایی این پنج بلوار توسط شهرداری یزد انجام شده است.

وی با اشاره به تاثیر روشنایی استاندارد در کاهش تصادفات و افزایش امنیت، افزود: این پروژه در بلوارهای جدیدالاحداث رهایی، اطهر، رضوان، صحرا و همچنین بلوار بیمارستان شهدای کارگر با نصب ۱۳۰ عدد فونداسیون و پایه چراغ در رفیوژ میانی و تامین تجهیزات روشنایی شامل نصب چراغ‌های فوق کم‌مصرف ال‌ای‌دی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد صورت گرفت.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها