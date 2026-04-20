راه ارتباط مستقیم شهروندان یزدی با پلیس راهور برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار، ضمن اشاره به راهاندازی مجدد خط ارتباطی ۱۲۰ اظهار داشت: این طرح با هدف تفکیک تماسهای ترافیکی از سامانه فوریتهای ۱۱۰، کاهش زمان حضور کارشناسان در صحنه تصادفات و پاسخگویی تخصصی به مطالبات ترافیکی مردم، است.
وی افزود: بهرهمندی از خدمات این سامانه شامل گزارش فوری تصادفات خسارتی و جرحی، اعلام سد معبرها و اختلالات ترافیکی، گزارش تخلفات حادثهساز رانندگان پرخطر و همچنین دریافت راهنماییهای تخصصی پلیس راهور است.
شهروندان در سراسر مرکز استان میتوانند به صورت شبانهروزی اطلاعات دقیق حوادث را از طریق این خط به صورت مستقیم با مرکز کنترل ترافیک در میان بگذارند.
نظر شما