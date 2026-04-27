سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند ارزیابی خسارت‌ها و برنامه‌های پیش‌رو برای حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: مستندسازی انجام شده، مطالعات کارشناسی آغاز شده و در مراحل بعدی برآورد هزینه و تأمین منابع و سپس مرمت ۱۴۹ بنای آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت خسارت‌ها و حفظ آثار تاریخی کشور گفت: ما یک گروه تخصصی برای برآورد خسارت داریم، گروه دوم متشکل از پژوهشگران در پژوهشگاه و سایر مراکز و دانشگاه‌های کشور است که مطالعات کارشناسی را انجام خواهند داد و مرحله سوم نیز شامل برآورد بودجه، تأمین منابع و در نهایت اجرای مرمت است.

صالحی‌امیری افزود: در حال حاضر مستندسازی انجام شده، مرحله مطالعات کارشناسی توسط پژوهشگران آغاز شده و در ادامه برآورد هزینه و سپس مرمت را دنبال خواهیم کرد. همه ۱۴۹ بنایی که تا امروز شناسایی شده‌اند، در آینده نزدیک با مطالعات دقیق، منطبق با قواعد علمی و با کمک ایرانیان داخل و خارج از کشور مرمت خواهند شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه درباره برخی شایعات پیرامون انتقال آثار تاریخی توضیح داد: بحث انتقال آثار، یک برداشت نادرست است که متأسفانه تکرار می‌شود، ما به دلیل تجربه جنگ ۱۲ روزه و هشدارهای نیروهای نظامی و امنیتی، تمام اشیای قیمتی و آثار ارزشمند را به مخازن امن منتقل کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: آنچه آسیب دیده، بناهای تاریخی است و نه اشیای موزه‌ای و هیچ‌یک از چندین میلیون اثر ارزشمند موجود در موزه‌ها خسارت ندیده‌اند و همه این آثار پیش از آغاز جنگ به مخازن امن منتقل شده بودند.

صالحی‌امیری در پایان با تأکید بر سلامت کامل آثار موزه‌ای گفت: با صراحت اعلام می‌کنم هیچ شیء قیمتی در میراث فرهنگی ایران صدمه ندیده است، اما بناهای تمدنی و تاریخی کشور، به‌ویژه در تهران، سپس اصفهان و حدود ۲۰ استان دیگر، دچار خسارت شده‌اند.