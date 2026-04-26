۱۴۹ بنای تاریخی در جنگ رمضان آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در آیین رونمایی از شماره ۱۱۰ فصلنامه علمی «اثر» ویژه «جنگ و میراثفرهنگی»، پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۶ اردیبهشت) در پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی گفت: در جنگ ناخواستهای که علیه کشور ما آغاز شد، آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی، تمامیت ارضی، تمدن و میراثفرهنگی ما را نشانه گرفتند، ملت ایران ایستادگی کردند و با وجود زخم بزرگی که بر پیکره جامعه وارد آمد، با ایستادگی مردم، دلاوری نیروهای مسلح، رهبری بصیر و هوشمند و دولت خدمتگزار و پای کار به لطف الهی تا امروز پیروزیم.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور اظهار داشت: ۱۴۹ اثر میراثی در ۲۰ استان، آسیب دیده که ۵ اثر ثبتجهانی، ۵۴ موزه و ۷ بافت شهری را شامل میشود.
دارابی افزود: از پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری به عنوان مرکز تولید فکر و محتوای حوزه میراثفرهنگی کشور تقاضا دارم که مسئله روایتگری برای جامعه به ویژه نسل جوان را جدی بگیرد.
همچنین ۴ پیشنهاد از جانب دارابی مطرح شد؛ برگزاری کنگره و همایش بینالمللی تحت عنوان «جنگ و میراثفرهنگی»، روایتگری و برگزاری سلسله نشستهایی با موضوع تاریخ و تمدن ایران، بازنگری مقررات و قوانین بینالمللی و سهم مهمی که ایران میتواند در این زمینه ایفا کند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انستیتو پاستور در سال ۱۹۲۰ توسط نیاکان ما تأسیس شده و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ تأسیس شده است. برای همین است که تمدن و داراییهای ما نظیر پل B۱ کرج را نشانه میگیرد.
وی ادامه داد: جان بولتون آمریکایی در کتابش مینویسد: «استراتژیست اصلی علیه نابودی انرژی هستهای ایران، پیش از ترامپ، نتانیاهو است.» بنابراین ما باید این روایتها را برای نسل جوانمان بازگو کنیم تا مردم ما به داشتههای تاریخی خود افتخار کنند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ دشمن میداند که ما جزو ۱۰ کشور نخست تمدنی دنیا هستیم و برای همین موضوع، کمر به نابودی آن بسته است.
وی به فضای جامعه در زمان امیرالمؤمنین اشاره کرد که برخی از شنیدن ضربت خوردن علی(ع) در محراب مسجد تعجب کرده بودند و تاکید کرد که فقدان روایتگری و آگاهیبخشی برای جامعه، چنین خساراتی را پیش میآورد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور بر بازتعریف قوانین و مقررات کنوانسیونهای بینالمللی نظیر سپر آبی تاکید کرد و گفت که اکنون فرصت مناسبی است که ایران چنین پیشنهادی را مطرح کند.
