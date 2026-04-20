جمع آوری ۲۵ نفر معتادان متجاهر در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار داشت: در پی مطالبات مردم مبنی بر وجود معتادان متجاهر در سطح معابر عمومی شهر زیبای نوشهر، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری های ۱۱و ۱۲ شهرستان نوشهر با هماهنگی قضایی و رعایت موازین شرعی و قانونی با ورود به محل های پاتوق افراد معتاد متجاهر که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند را جمع آوری کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در پایان با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در کمپ ها ۲۰ نفر معتادان متجاهر از سطح شهرستان جمع آوری و برای ترک اعتیاد به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ منتقل شدند، خاطر نشان کرد: پلیس با ادامه این طرح ها با هدف بهبود وضعیت این افراد با تمام توان پیگیر و آماده خدمت گذاری است.