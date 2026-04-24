جمع آوری ۳۳ معتاد متجاهر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی از اجرای طرح «آرامش در شهر» به مدت ۴۸ ساعت در سطح شهر همدان خبر داد و گفت: یکی از اولویت های اساسی پلیس استان طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز از حیث توزیع و مصرف مواد مخدر و جمع آوری معتادین متجاهر و از مطالبات و دغدغه‌های مردم استان در راستای ارتقا امنیت اجتماعی است.

وی افزود: طرح امنیت و آرامش در سراسر شهرستان همدان با همکاری انتظامی شهرستان همدان در روز گذشته انجام شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکخ در این طرح مقداری از انواع مواد مخدر کشف و چند نفر خرده فروش و توزیع کننده نیز در این رابطه دستگیر شدندف افزود: همچنین ۳۳ نفر معتاد متجاهر از سطح معابر و خیابان‌ها اصلی و محلات جمع آوری و پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ معرفی شدند.

ویدر پایان با بیان اینکه طرح امنیت و آرامش در استان به صورت متناوب و دوره‌ای برگزار می‌شود، بیان کرد: از مردم نیز انتظار داریم با تعامل و مشارکت خود و اعلام اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت باندهای مواد مخدر همکاران ما را در اجرای این طرح یاری کنند.