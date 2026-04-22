انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر در همدان؛ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی از انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر و دستگیری ۳ نفر در این رابطه خبر داد و اظهار کرد: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین موفق به انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در استان همدان و قزوین شدند.

وی افزود: در این عملیات مقدار ۹ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف، یک دستگاه خودرو سواری توقیف و تعداد ۳ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند.