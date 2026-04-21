افزایش تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، داده‌های جدید منتشر شده توسط وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) فاش کرد که در جریان جنگ علیه ایران، تاکنون ۱۳ نظامی آمریکایی کشته و ۴۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس به‌روزرسانی‌های پایگاه داده‌های وزارت جنگ آمریکا، این ارقام مربوط به تلفات واشنگتن در جنگ علیه ایران است.

پیشتر تعداد زخمی های نظامیان آمریکایی در جنگ علیه ایران، ۳۹۹ نفر اعلام شده بود.

این در حالی است که آمریکا همواره از اذعان به آمار واقعی تلفات خود پرهیز کرده است و به نظر می‌رسد آمار واقعی حتی بیشتر از این میزان باشد.