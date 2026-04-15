سنتکام: حدود ۴۰۰ نظامی آمریکایی در جنگ علیه ایران زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا (گروه تروریستی سنتکام) گزارش داد که دست‌کم ۳۹۹ نظامی آمریکایی در جنگ علیه ایران زخمی شده‌اند.

براساس این گزارش، ۱۳ نظامی آمریکایی نیز در جریان تجاوز آمریکا به خاک به هلاکت رسیده اند.

پیشتر، برخی رسانه های غربی از تلاش پنتاگون برای پایین نشان دادن آمار کشته ها و زخمی های جنگ علیه ایران خبر داده بودند.

برخی اعضای کنگره آمریکا خواستار استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاطر به خطر انداختن جان نظامیان این کشور در یک جنگ غیرضروری و غیرعقلانی شده اند.