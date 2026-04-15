۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

سنتکام: حدود ۴۰۰ نظامی آمریکایی در جنگ علیه ایران زخمی شدند

سنتکام: حدود ۴۰۰ نظامی آمریکایی در جنگ علیه ایران زخمی شدند

سخنگوی گروه تروریستی سنتکام اعلام کرد که حدود ۴۰۰ نظامی آمریکایی در جنگ علیه ایران زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا (گروه تروریستی سنتکام) گزارش داد که دست‌کم ۳۹۹ نظامی آمریکایی در جنگ علیه ایران زخمی شده‌اند.

براساس این گزارش، ۱۳ نظامی آمریکایی نیز در جریان تجاوز آمریکا به خاک به هلاکت رسیده اند.

پیشتر، برخی رسانه های غربی از تلاش پنتاگون برای پایین نشان دادن آمار کشته ها و زخمی های جنگ علیه ایران خبر داده بودند.

برخی اعضای کنگره آمریکا خواستار استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاطر به خطر انداختن جان نظامیان این کشور در یک جنگ غیرضروری و غیرعقلانی شده اند.

    • بعرامعلی طهماسبی IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      کم کم بقیه راهم میگی !
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      عجب یعنی اصلا کشته نداشتند ؟!!!
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ایران نه تنها نباید غنی سازی اورانیم را تعطیل کند بلکه واجب و لازم است که قویترین بمب اتمی با غنای بالا را بسازد تا در مقابل سردگان جنایتکار جنگ افروز متجاوز دزد وحشی درنده دو حکومت شیطانی جهان امریکا و اسرائیل بتواند موجودیت خودش را حفظ و دفاع کند . ایران نباید از پاکستان و کره شمالی عقب بماند که بمب اتمی دارند امنیتشان را با همین بمب اتمی تضمین بیمه کرده اند . اگر این کشورهای منطقه مثل لبنان سوریه عراق اردن قوی بودند سرکردگانش هم نوکران امریکا نبودند صهیونیستها جرات تجاوز به این کشورها نمیکردن

