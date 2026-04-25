۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۹

بحران مالی پنتاگون برای جبران مهمات مصرف شده در جنگ علیه ایران

یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که پنتاگون برای تأمین بودجه تکمیل ذخایر مهمات مصرف شده در جنگ علیه ایران تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که پنتاگون همچنان در تلاش است تا بودجه لازم برای تسریع در تکمیل و احیای مهمات حیاتی مصرف شده در جریان جنگ علیه ایران را تأمین کند.

پیشتر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشته بود که ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران بیش از ۱۰۰۰ موشک کروز دوربرد تاماهاوک شلیک کرده است.

این مقامات همچنین اعلام کردند که ارتش آمریکا از آغاز جنگ با ایران بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ موشک پدافند هوایی پرتاب کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که کمبود مهمات به دلیل جنگ با ایران ممکن است توانایی آمریکا برای دفاع از تایوان در برابر حمله احتمالی چین را تضعیف کند.

