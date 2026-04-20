به گزارش خبرگزاری مهر، «ماشاء الله شمس‌الواعظین» عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در گفت‌وگو با شبکه المیادین گفت که فضای موجود، به‌ویژه از سمت پاکستان، نشان می‌دهد ممکن است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کند.

این روزنامه نگار اظهارات آمریکا درباره محاصره سواحل ایران را ناشی از ناآگاهی آنها نسبت به گستره جغرافیایی ایران دانست.

وی افزود: تهران هم‌زمان دست روی ماشه دارد، همچنین در صورت رفع محاصره دریایی و به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای تهران، آمادگی ورود به مسیر دیپلماتیک را نیز دارد.

این تحلیلگر همچنین گفت: به‌نظر می‌رسد واشنگتن در این مرحله به‌دنبال توافق نهایی نیست، بلکه هدف آن توافقی برای تمدید آتش‌بس است.

وی تأکید کرد: ایران برای اعزام هیئت خود به اسلام‌آباد، بر شروطی از جمله رفع محاصره دریایی و به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای خود پایبند است و در عین حال به‌دنبال پایان دائمی جنگ و جلوگیری از شکل‌گیری دور جدیدی از درگیری‌هاست.

شمس‌الواعظین تصریح کرد: تهران چندان روی اظهارات ترامپ حساب نمی کند و در عوض، رفتار و تحرکات ارتش آمریکا در منطقه را با دقت زیر نظر دارد.

وی همچنین گفت: ایران بر این باور است که شاید نیرنگی از سوی آمریکا درباره امنیت جانی هیأت ایرانی وجود داشته باشد.

شمس الواعظین افزود: تهران با احتیاط تحرکات نظامی آمریکا را دنبال می‌کند.

این تحلیلگر در پایان تأکید کرد که در صورت ازسرگیری حملات، ایران با قدرت و قاطعیت پاسخ خواهد داد.