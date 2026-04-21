کادر درمان «جزیره خارک» تا روزهای پایانی جنگ میدان را ترک نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست خیرین سلامت که با موضوع بررسی آسیبهای حوزه سلامت در جنگ رمضان برگزار شد، حضور یافت و اظهار داشت: مجموعه بهداشت و درمان در جریان دو جنگ اخیر تمامی تلاش و توان خود را به کار بسته است تا در بالاترین سطح ممکن به مردم و آسیبدیدگان خدمترسانی کند.
جانشین وزیر بهداشت با اشاره به مجاهدتهای کادر درمانی در مناطق عملیاتی و حساس، به فعالیتهای یک مرکز بهداشت و سلامت در جزیره خارک اشاره کرد و افزود: تا روزهای پایانی جنگ، اکثر پرستاران و سرپرستاران این مرکز با وجود داشتن کودکان خردسال، در محل کار خود باقی ماندند و سنگر خدمت را ترک نکردند.
وی در ادامه به ذکر نمونهای از فداکاریهای فردی پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از همکاران نظام سلامت، فرزندان خود را به شخص دیگری سپرده تا بتواند با آسودگی خاطر برای انجام وظایف حرفهای به محل کار خود بازگردد.
مشاور عالی وزیر بهداشت تاکید کرد: انجام چنین اقداماتی در شرایط دشوار جنگی، وظیفهای بوده است که همکاران حوزه سلامت به بهترین شکل بر عهده گرفتند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که پایان این جنگ به شکلی رقم بخورد که در نهایت منجر به حفظ و تقویت عزت مردم و سربلندی کشور ایران باشد.
رضایت ۷۵ درصدی مردم از خدمات دولت در شرایط کنونی
مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه این نشست اظهار داشت که بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۷۵ درصد مردم از خدمات ارائه شده توسط دولت رضایت دارند. وی این سطح از رضایت را اتفاقی قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد که مردم بابت خدماتی که دولت در ساعتهای مختلف ارائه میدهد قدردان هستند. بیش از ۷۲ درصد مردم در این زمینه ابراز نظر کرده و در صحنه حضور داشتهاند. خاموشی در ادامه سخنانش تاکید کرد که تاریخ ما به دوران بعد از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ بازمیگردد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به خسارات وارد شده به برخی مراکز گفت در بسیاری از نقاطی که مورد اصابت قرار گرفتهاند، این سازمان اقدام به کمکرسانی کرده است. این مناطق تحت تدابیر امنیتی هستند اما فعالیتها در آنها همچنان ادامه دارد. او تصریح کرد که چندین مرکز متعلق به این سازمان مورد اصابت واقع شدهاند و در این میان به وضعیت انستیتو پاستور که یک مرکز موقوفه است اشاره کرد. با وجود تمایل بسیاری از افراد برای کمکرسانی به این مرکز، سازمان اوقاف با توجه به وظایف ذاتی خود، شخصاً برای مرمت و بازسازی آن اقدام میکند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اقدامات انجام شده در پایتخت اشاره کرد و گفت که در تهران با همکاری و کمک شهردار، کارهای ارزشمندی در حال انجام است که این حجم از کمکرسانیها قابل مشاهده و دیدنی است. استانهای تهران، اصفهان و هرمزگان در اولویت نخست قرار دارند و سایر استانها نیز به ترتیب تحت پوشش کمکرسانی قرار خواهند گرفت.
خاموشی خاطر نشان کرد: تمامی مراکز درمانی تحت پوشش و حمایت کامل قرار گرفتهاند. فعالیت داروخانههای تحت نظر این سازمان شبانهروزی شده است تا شهروندان در تامین نیازهای دارویی خود هیچگونه خلأ یا کمبودی را احساس نکنند.
