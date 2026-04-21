اورژانس همدان فروردین ماه ۷۴۰۰ ماموریت انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گمار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در فروردین ماه بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ مأموریت از سوی واحدهای مختلف اورژانس انجام شده که نشاندهنده حجم بالای تماسها و نیازهای درمانی در سطح استان است.
وی با بیان اینکه از مجموع مأموریتهای انجامشده ۲ هزار و ۶۰۰ بیمار پس از دریافت خدمات درمانی در محل، بدون نیاز به انتقال، درمان شدند، ادامه داد: چهار هزار و ۸۰۰ نفر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستانهای استان اعزام شدند که این آمار بیانگر نقش مؤثر و حیاتی کارشناسان اورژانس در ارائه خدمات درمانی سریع و کاهش بار کاری بیمارستانی است.
رئیس مرکز اورژانس۱۱۵ استان همدان با بیان اینکه واحد اورژانس بانوان نیز در فروردینماه بیش از ۱۵۰ مأموریت انجام داد، افزود: اورژانس موتولانس با انجام بیش از ۸۷۰ مأموریت سهم مهمی در رسیدن سریعتر تیم های درمانی به حادثهدیدگان بهویژه در مناطق پرترافیک داشت.
وی با بیان اینکه در حوزه مأموریتهای درمانی در فروردین ماه یک هزار و ۳۶۰ مصدوم حوادث ترافیکی از خدمات اورژانس بهرهمند شدند، بیان کرد: همچنین ۸۵۰ بیمار قلبی از سوی کارشناسان اورژانس خدمات درمانی دریافت کردند.
گمار در ادامه افزود: همچنین یک هزار و ۳۵۰ مصدوم حوادث غیرترافیکی و چهار هزار و ۹۰۰ بیمار با سایر مشکلات پزشکی زیر پوشش درمانی قرار گرفتند.
رئیس مرکز اورژانس۱۱۵ استان همدان به بخش ارتباطات و کنترل عملیات اشاره کرد و با بیان اینکه در فروردینماه بیش از ۲۸ هزار و ۴۰۰ تماس از سوی هماستانیها با اورژانس ۱۱۵ برقرار شد، ادامه داد: از این تعداد تمام هفت هزار و ۴۰۰ تماس منجر به اعزام تیمهای درمانی شد و ۲۰ هزار تماس نیز از خدمات ارزشمند مشاورههای پزشکی و دارویی پزشکان و پرستاران این واحد بهرهمند شدند.
