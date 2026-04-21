۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۲

استاندار بوشهر به دیدار خانواده شهدای جنگ رمضان رفت

بوشهر- استاندار بوشهر با خانواده ۲ شهید جنگ رمضان در شهرستان دشتستان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه شنبه با همراهی معاون سیاسی، فرماندار دشتستان، مدیرکل دفتر استاندار و مدیرکل بنیاد شهید با خانواده شهیدان والامقام جنگ رمضان قاسم عدالت و سید محمدرضا موسوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر در این دیدارها اظهار داشت: رسیدن به درجه رفیع شهادت بسیار ارزنده است و خداوند متعال این پاداش را به صالحان می دهد.

زارع تصریح کرد: استمرار عزت امروز مردم و کشور ما مرهون خون شهداست و لذا باید در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت اهتمام بیشتری بورزیم.

وی با تقدیر از مردم بخش سعدآباد به خاطر حضور پر رنگ در تجمعات عمومی در پنجاه شب گذشته گفت: آنان و مردم سایر مناطق استان با حضور باشکوه در میادین، پشتیبانی شایسته‌ای از سرداران و رزمندگان عرصه دفاع از میهن انجام داده‌اند که قابل تحسین است.

خانواده ۲ شهید والامقام نیز از توجه ویژه استاندار و مسئولان به خانواده شهدا تقدیر کردند.

دیپلمات شهید سید محمدرضا موسوی و شهید قاسم عدالت از شهدای جنگ رمضان در بخش سعدآباد شهرستان دشتستان هستند.

کد مطلب 6806814

