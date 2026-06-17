به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با خانواده شهدا و جانبازان شهرستان جم با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور و آرامش ملت بزرگ ایران، مرهون فداکاری و جانفشانی شهیدانی است که با نثار جان خود از تمامیت ارضی میهن و منافع ملی دفاع کردند، اظهار کرد: مردم غیور ایران و دولت و نظام اسلامی در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، سربلند بیرون آمد و جهانیان به سربلندی این ملت و اقتدار ایران اسلامی اعتراف کردند.

وی افزود: از مهم‌ترین مؤلفه‌های ایستادگی و مقاومت کشور، شهدا هستند و البته همه مدیون خانواده‌های معزز شهدا به خاطر صبوری و استقامت آنان هستیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تکریم و ادای احترام به خانواده‌های شهدا و ایثارگران وظیفه مسئولان است و همه باید در این مسیر اهتمام ورزیم.

زارع تصریح کرد: شهرستان جم در دوران جنگ تحمیلی اخیر، بارها مورد اصابت دشمنان قرار گرفت، اما مردم این شهرستان در شهرها و روستاها، حضوری باشکوه و آگاهانه و امیدآفرین داشتند که مایه مباهات است.

وی اضافه کرد: مردم جم شایسته بهترین خدمات هستند و مدیران باید در این راستا اهتمام جدی داشته باشند.

استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرماندار، امام جمعه و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی با تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان در شهرستان جم دیدار و گفت‌وگو کرد.

خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان شهرستان جم نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر، مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

استاندار بوشهر با خانواده شهیدان حبیب نوذری و حیدر آزاد و همچنین با جانباز یوسف نوذری در شهرستان جم دیدار و گفت‌وگو کرد.