به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز سه شنبه اظهار داشت:در شهرستان مراغه در سال زراعی امسال حدود ۳۵ هزار هکتار سطح زیر کشت محصول گندم است که از این مساحت حدود ۲۵ هزار هکتار در قالب طرح پایداری تولید در دیمزارهاست.

وی گفت: سطح زیر کشت محصولات زراعی در شهرستان حدود ۴۵ هزار هکتار است که از کل این سطح حدود ۳۵ هزار هکتار مزارع گندم و مابقی زیر کشت سایر محصولات زراعی همچون حبوبات، علوفه و دانه‌های روغنی توسط کشاورزان شهرستان رفته است.

خرسندی افزود: با عنایت به مناسب بودن شرایط نزولات جوی و تامین و توزیع کود پایه و سرک به مقدار ۴ هزار و ۵۰۰ تن (ازته، فسفاته و پتاسه) در سال زراعی امسال و وضعیت مناسب رشدی مزارع شهرستان در جهت نیل به بهره‌وری بالا از کشاورزان منطقه درخواست می‌شود در خصوص عملیات داشت اعم از پایش، کنترل عوامل خسارت زا، آفات و بیماری‌ها همچنین مبارزه با علف‌های هرز پیگیری لازم را داشته باشند و به توصیه‌های کارشناسان مدیریت در این خصوص عمل کنند.