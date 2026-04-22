توزیع ۵۴۰۰ تُن کود اوره در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نقیلی روز چهارشنبه با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی اظهار کرد: این میزان کود اوره با هدف پاسخگویی به نیاز کشاورزان و تامین نیاز کشتهای بهاره به گروه کودی ازته با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها و از طریق شبکه کارگزاران توزیع نهادههای کشاورزی در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
وی افزود: کود اوره از مهمترین نهادههای مورد استفاده در کشاورزی به شمار میرود و نقش بسزایی در افزایش رشد گیاه، بهبود عملکرد محصولات و تقویت کشتهای بهاره دارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: تأمین و توزیع این میزان کود در شرایط حساس و در راستای پایداری تولید محصولات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور انجام شده و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تلاش کرده است تا با برنامهریزی مناسب، نیاز کشاورزان به نهادههای اساسی را بهموقع تأمین کند.
وی خاطرنشان کرد: تأمین و توزیع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان حتی در شرایط خاص و بحرانی نیز با جدیت در حال انجام است تا روند تولید در بخش کشاورزی بدون وقفه ادامه یابد.
