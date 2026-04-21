به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه قدردانی آیت‌الله محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از مواضع شجاعانه پاپ لئون چهاردهم، رهبر عالی کلیسای کاتولیک بدین شرح است:



بسمه تعالی



جناب پاپ لئون چهاردهم

رهبر عالی کلیسای کاتولیک



با احترام وافر، این نامه را در شرایطی به جنابعالی می‌نویسم که صدای رسای شما در دفاع از صلح و عدالت، همچون چراغی در تاریکی جنگ‌ افروزان و قدرت‌ مداران می‌درخشد.



در جهانی که منطق زور جای گفت‌وگو را گرفته و تهدید به نابودی تمدن‌ها، سیاست عادی رئیس جمهور متکبر و ستمگر آمریکا شده است. جنابعالی به یاری میلیون‌ها انسان بی‌پناه، قربانیان جنگ، آوارگان و مادرانی که فرزندان خود را در آتش بمباران از دست داده‌اند، برخاسته و در حمایت از آنان سخن می‌گویید.



زمانی که تهدید «نابودی یک تمدن کامل» و «تجاوز به دیگر کشورها» را «کاملاً غیرقابل قبول» خواندید، نه یک اظهارنظر سیاسی، که ندای وجدان اخلاقی انسان‌ها را صادر کردید. جنابعالی نشان دادید که پیروی از انجیل، یعنی ایستادن در برابر توهم قدرت استکباری که سرچشمه جنگ‌ها و ناامنی‌ هاست.



انتشار تصویر جعلی ترامپ در قالب حضرت مسیح علیه السلام، عملی کفرآمیز و توهین به مقدسات همه ادیان الهی و تهاجم به باورهای میلیاردها مسیحی و مسلمان در جهان بود. شما به درستی هشدار دادید که «پیام انجیل نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد». این اقدام نشان می‌دهد که برخی از قدرت‌مداران تا کجا می‌توانند در تحریف حقایق و توهین به مقدسات برای خودنمایی و فریب افکار عمومی پیش بروند. اما حقیقت هرگز با دروغ و توهین پوشانده نمی‌شود.



عالیجناب؛ ثابت کردید که رهبری کلیسا نه در برابر زورگویان سرخم می‌کند و نه برای حفظ منافع سیاسی، سکوت می‌کند. توهین‌ها و تهدیدهای ترامپ نه تنها جایگاه شما را متزلزل نمی‌کند، بلکه بر بلندی و شرافت مواضع شما می‌افزاید. تاریخ، مردان صلح را به یاد خواهد آورد، نه کسانی را که با توهین به مقدسات و تهدید تمدن‌ها، جز شرم و ننگ برای خود برجای نگذاشته‌اند.



توهینِ ترامپ به رهبر محترم کاتولیک های جهان در حقیقت توهین به میلیون‌ها انسانی است که در آرزوی زندگیِ مسالمت‌آمیز به سر می‌برند. او گمان می‌کند با لفاظیِ تند می‌توان صدای وجدان را خاموش کرد؛ غافل از آنکه این توهین، سندی بر فساد و انحطاط و پستی توهین کننده و شخصیت حقیر و بیمار اوست.



در پایان بار دیگر این موضعگیری ارزشمند شما را ارج نهاده و سپاس می گوئیم و از خدای بزرگ برقراری عدل و صلح در سراسر جهان را مسألت داریم.