آمریکا در انجام عملیات زمینی در ایران کاملاً شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، پاتریک هنینگسن کارشناس و تحلیلگر مسایل ژئوپلتیک در گفتگویی از طریق یوتیوب گفت: من فکر نمی‌کنم آمریکا جرأت کند نیروهای زمینی را وارد خاک ایران کند. آنها قبلاً امکان ورود نیروها را بررسی کرده‌اند، اما با شکست فجیعی روبرو شدند. تنها امید آنها اکنون ادامه حملات هوایی است.

وی در عین حال ابراز اطمینان کرد که اثربخشی حملات هوایی آمریکا نیز کاهش خواهد یافت، این در حالی است که هزینه‌هایی که واشنگتن در این جنگ متحمل می‌شود، افزایش خواهد یافت.

هنینگسن افزود: اگر به دستاوردها و هزینه های آمریکا از ۲۸ فوریه تاکنون نگاه کنیم، می بینیم که وضعیت آن ها، چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی و همچنین نظامی بدتر و بدتر می شود.