ورود پرندگان مهاجر به استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود ۱۳۴ هزار و ۷۲۶ قطعه پرنده به استان بوشهر اظهار کرد: ۵۴ هزار و ۱۷۶ قطعه پرنده پرندگان تابستان گذران وارد استان بوشهر شدند.

وی از مهمترین پرندگان مهاجر تابستان به سلیم خرچنگ‌خوار، پرستوهای دریایی و اگرت اشاره کرد و ادامه داد: این پرندگان در جزایر و سواحل استان لانه گزینی و تخم گذاری می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: ۸۰ هزار و ۵۵۵ قطعه پرنده نیز در مدت زمان کوچ زمستان در سطح استان سرشماری شده است.

وی با اشاره به افزایش حدود ۳ درصدی ورود پرندگان مهاجر به استان بوشهر افزود: استان بوشهر فرصت بسیار خوبی برای حضور پرندگان است.