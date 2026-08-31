ادعای تازه ترامپ درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که کشورش تاکنون نتوانسته تنگه هرمز را از کنترل ایران خارج کند، در ادعایی جدید و با آمارسازی مدعی شد: تنگه هرمز در «وضعیت عالی» قرار دارد و میزان عبور کشتی‌ها از این گذرگاه به ۳۰ فروند در هر شب رسیده است.

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد: چین در ارتباط با تنگه هرمز موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که مشتاق دیدار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در آمریکا در ماه سپتامبر (شهریور/ مهر) است.

ترامپ در ادامه مدعی شد: حتی با وجود تنگه هرمز، شی نسبتاً غیرفعال بوده در مقایسه با آنچه می‌توانست باشد.

وی همچنین درباره ایران به تکرار سخنانش ادامه داد و مدعی شد: ایران واقعاً نمی‌داند رهبرش چه کسی است.

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره امکان ازسرگیری حملات به ایران ، اظهارات تاریخ مصرف و مکرر خود را تکرار کرد و مدعی شد: آن‌ها یک کشور شکست‌خورده هستند، اما این به این معنا نیست که به آن‌ها ضربه نخواهیم زد. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا گزارش‌هایی درباره احتمال کاندیداتوری «پیت هگست» وزیر جنگ کنونی کابینه اش در سال ۲۰۲۸ دیده‌اید؟ و اینکه آیا وی از هگست حمایت خواهد کرد، نیز گفت: وی کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد. برای صحبت درباره این موضوع خیلی زود است. او انسان بسیار خوبی است.

رئیس جمهوری آمریکا درباره جزایر فالکلند؛ مورد منازعه آرژانتین و انگلیس و در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید که" آیا موضع آمریکا در مورد این جزایر را بازبینی می‌کنید؟" نیز گفت که وی همیشه هر موضعی را بررسی می‌کند و این تنها یکی از موارد است.

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش با دعوت از روسیه به نشست گروه 20 در آمریکا گفت: دوست داریم با همه کنار بیاییم. یکی از دلایلی که من موفق هستم این است که با همه کنار می‌آیم.



وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره زمزمه های خروج ونزوئلا از اوپک گفت این موضوع به خود ونزوئلا بستگی دارد.



ترامپ همچنین مدعی شد جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار تجهیزات را به‌صورت رایگان در اختیار اوکراین قرار داده است.