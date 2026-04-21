۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

با حمایت عملیاتی نیروی دریایی ارتش؛

نفتکش ایرانی «سیلی سیتی» وارد آب‌های سرزمینی ایران شد

نفتکش ایرانی «سیلی سیتی» وارد آب‌های سرزمینی ایران شد

نفتکش ایرانی سیلی سیتی با حمایت عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از عبور از دریای عربی شب گذشته وارد آب‌های سرزمینی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اخطارها و تهدیدات متعدد ناوگروه نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا ، نفت کش ایرانی «سیلی سیتی» با حمایت عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در امنیت کامل، پس از گذر از دریای عربی، شب گذشته وارد آب‌های سرزمینی ایران شد و از ساعاتی پیش در یکی از لنگرگاههای بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است.

هادی رضایی

    • مهدی IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      درودبرشرفتان

