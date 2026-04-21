به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اخطارها و تهدیدات متعدد ناوگروه نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا ، نفت کش ایرانی «سیلی سیتی» با حمایت عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در امنیت کامل، پس از گذر از دریای عربی، شب گذشته وارد آبهای سرزمینی ایران شد و از ساعاتی پیش در یکی از لنگرگاههای بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است.
نفتکش ایرانی «سیلی سیتی» وارد آبهای سرزمینی ایران شد
