به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (دوم و سوم اردیبهشت ماه) به سبب گرادیان فشار، در سراسر استان به ویژه مناطق شمالی و شرقی، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال وقوع توفان لحظه ای توام با خیزش گردوخاک محلی و کاهش دید پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وزش باد شدید و توفان به ویژه شهرستانهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، سمیرم، دهاقان، شهرضا، عسگران، کاشان، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نطنز، ورزنه، نجف آباد، اصفهان، چادگان، دهق، برخوار (دولت آباد)، زواره و مبارکه را در برمیگیرد.
هواشناسی با هشدار نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی از جمله سقوط اشیاء از ارتفاع، خسارت به سازه های موقت(داربست، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها)، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی توصیه کرده است که افراد طی ۴۸ ساعت پیش رو از عبور و تردد در نواحی کوهستانی احتیاط کنند.
هواشناسی در ادامه همچنین بر لزوم اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.
