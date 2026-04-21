  1. استانها
  2. اصفهان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

۴ عامل اغتشاشات دی ماه در اردستان دستگیر شدند

۴ عامل اغتشاشات دی ماه در اردستان دستگیر شدند

اصفهان- فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری چهار نفر از عوامل اصلی اغتشاشات دی ماه در اردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعلام کرد: چهار نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته در اردستان، طی عملیات اطلاعاتی نیروهای پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

بر پایه این گزارش، مأموران پلیس امنیت عمومی اردستان پس از چندین مرحله اقدام اطلاعاتی و رصد تحرکات مشکوک، موفق شدند دو مرد و دو زن را که در ناآرامی‌های شهرهای اردستان و اصفهان نقش فعال داشتند، شناسایی کنند.

پس از تکمیل مستندات و هماهنگی با مرجع قضایی، تیم‌های عملیاتی پلیس در یک اقدام همزمان، مخفیگاه این افراد را مورد بازرسی قرار داده و هر چهار متهم را بازداشت کردند.

در جریان این عملیات، از محل اختفای متهمان مقادیر قابل توجهی مواد مخدر نیز کشف شد که بنا بر اعلام پلیس، بیانگر فعالیت‌های مجرمانه دیگری در کنار نقش‌آفرینی این افراد در ناآرامی‌ها است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان با اشاره به اشراف اطلاعاتی نیروهای انتظامی تأکید کرد: برخورد با هرگونه اقدام مخل امنیت و آرامش عمومی با قاطعیت دنبال می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شدند و بررسی‌ها برای شناسایی دیگر مرتبطان احتمالی پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6807068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها