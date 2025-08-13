مذاکره با جانی دپ برای بازگشت به «دزدان دریایی کارائیب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، شایعاتی که تاکنون به گوش میرسید درست بودند و اوضاع در دیزنی تغییر کرده و به نظر میرسد جک اسپارو راهی یک سفر دریایی دیگر خواهد شد.
جری بروکهایمر تهیهکننده مشهور که مدتهاست از بازگشت جانی دپ به «دزدان دریایی کارائیب» حمایت کرده در مصاحبهای خبر داده که این بازیگر برای نقشآفرینی در فیلم ششم این مجموعه آماده است؛ البته به شرطی که فیلمنامه را قابل قبول بداند.
این یک خبر مهم در هالیوود است زیرا دیزنی از سال ۲۰۱۸ پس از سرمقاله امبر هرد در واشنگتن پست، روابط خود را با دپ قطع کرد. پس از آن بود که دپ قسم خورد که «با ۳۰۰ میلیون دلار و یک میلیون آلپاکا» هم به این مجموعه برنگردد. با این حال گذر زمان و شاید فیلمنامه مناسب، احتمالا این موضع را تعدیل کرده است.
بروکهایمر میگوید قسمت جدید «دزدان دریایی» یک بازسازی خواهد بود اما شخصیت اسپارو همچنان در داستان هست.
وی گفت که همه چیز به آنچه روی کاغذ است بستگی دارد. وی همچنین اظهار کرد که فیلمنامهای که توسط جف ناتانسون برمبنای نوشته کریگ مازین و تد الیوت خلق شده، «یک پرده سوم شگفتانگیز» دارد و به زودی کامل میشود.
آخرین باری که دپ نقش اسپارو را بازی کرد در فیلم «مردگان قصه نمیگویند» در سال ۲۰۱۷ بود. از آن زمان، او به بازی در فیلمهای کمبودجه مانند «پروفسور»، «شهر دروغها»، «در انتظار بربرها» و «میناماتا» محدود شد. جدیدترین پروژه دپ «مودی» بود که خودش آن را کارگردانی کرد و سال پیش در جشنواره فیلم سن سباستین برای اولین بار به نمایش جهانی درآمد، ولی هنوز اکران عمومی نشده است.
دپ به تازگی در مصاحبهای با روزنامه ساندی تایمز درباره پیامدهای جداییاش از امبر هرد این ماجراها را به جنبش «می تو» مرتبط کرد و در حالی که تا همین چندی پیش به نظر میرسید کاملاً از بازیگری دلسرد شده، گفت پس از پشت سر گذاشتن همه آنها به بازگشت نهایی به بازیگری فکر میکند. ممکن است به زودی شاهد همکاری مجدد دپ با دوست خوبش تیم برتون هم باشیم که همواره بهترین بازیها را از او گرفته است؛ از «اد وود» گرفته تا «ادوارد دست قیچی» و «اسلیپی هالو».
