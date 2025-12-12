به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جانی دپ تهیه‌کننده و احتمالاً بازیگر اولین اقتباس سینمایی انگلیسی زبانی خواهد بود که پس از سال‌ها صحبت، از رمان کلاسیک «مرشد و مارگاریتا» اثر میخائیل بولگاکف ساخته می‌شود.

این پروژه که هنوز کارگردانی برای آن انتخاب نشده، توسط شرکت فیلمسازی خود دپ با همراهی تهیه‌کننده اجرایی «ژان دو بری» یعنی سوتلانا دالی و گریس لوه، تهیه می‌شود.

خبر این پروژه در جشنواره فیلم دریای سرخ عربستان سعودی به عنوان بخشی از بازار آن اعلام شد. در این جشنواره دپ و تهیه‌کنندگان آن حضوری غافلگیرکننده یافتند. صندوق دریای سرخ که بخشی از بودجه فیلم «ژان دو بری» را در سال ۲۰۲۳ تأمین کرد، در تأمین مالی پروژه «مرشد و مارگریتا» نقشی ندارد. انتظار می‌رود تولید این فیلم در اواخر سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

سوتلانا دالی و گریس لوه مدتها درگیر نبردی حقوقی بر سر خرید و اقتباس از این رمان روسی بودند که اقتباسی به کارگردانی مایکل لاکشین از آن در روسیه ساخته شد و بسیار محبوب هم بود.

رمان بولگاکف که پس از مرگ این نویسنده در دهه ۱۹۶۰ منتشر شد از آثار بزرگ ادبیات قرن بیستم محسوب می‌شود و تاکنون رومن پولانسکی، فدریکو فلینی، تری گیلیام و باز لورمن و فیلمسازان بزرگ دیگری در تلاش برای ساختن آن به زبان انگلیسی بودند، اما هرگز موفق به این کار نشدند.

در خلاصه داستان فیلم دپ آمده است: در فیلم «مرشد و مارگاریتا» که در مسکو دهه ۱۹۳۰ رخ می‌دهد، شیطان با گربه سخنگوی خود بازمی‌گردد تا در میان شهروندان فاسدش ویرانی به بار آورد و داستانی خیالی و طنزآمیز از عشق، آزادی هنری و نبرد ابدی خیر در برابر شر را روایت می‌کند ...

دپ همچنین در حال به انجام رساندن مذاکرات نهایی برای بازی در نقش ابنزر اسکروج در اقتباس سینمایی از «سرود کریسمس» به کارگردانی تی وست است و قرار است در فیلم اکشن «نوشیدنی روزانه» ساخته مارک وب در کنار پنه لوپه کروز بازی کند. این پروژه‌ها اولین نقش‌های دپ هستند که پس از «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد» در سال ۲۰۱۸، برای یک استودیوی بزرگ بازی می‌کند.