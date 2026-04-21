به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به بازخوردهای مثبت فعالان این حوزه پس از حذف الزام پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی برای دریافت تسهیلات اشتغال، اظهار کرد: در پی حذف یکی از کلیدی‌ترین موانع دریافت تسهیلات اشتغال، شاهد دریافت موجی از ابراز رضایت از سوی فعالان صنایع‌دستی و گردشگری از وزیر میراث‌فرهنگی هستیم؛ اقدامی که با پیشنهادهای کارشناسی این وزارتخانه و تصویب کمیسیون برنامه و بودجه دولت به ثمر نشست.

وی با تبیین ابعاد اجرایی این تصمیم افزود: بر اساس ابلاغ دبیر هیأت دولت به بانک مرکزی و انتقال آن به شبکه بانکی کشور، شرط برخورداری از پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی برای شاغلان کارگاه‌های صنایع‌دستی و تأسیسات گردشگری، از فرآیند دریافت تسهیلات اشتغال موضوع تبصره ۱۵ حذف شده است؛ تصمیمی که عملاً مسیر دسترسی متقاضیان به منابع مالی را تسهیل و تسریع می‌کند.

شالبافیان با تاکید بر اهمیت این تحول سیاستی در نظام تأمین مالی بخش گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: در گذشته، الزام به بیمه کردن شاغلان به‌عنوان پیش‌شرط دریافت تسهیلات، به یکی از موانع جدی برای کارفرمایان و فعالان این حوزه تبدیل شده بود و در موارد متعدد، انگیزه و امکان بهره‌مندی از منابع حمایتی را محدود می‌کرد. حذف این الزام، در واقع پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه فعالان این بخش‌هاست که اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: بازخوردهای دریافتی نشان می‌دهد که تشکل‌های حرفه‌ای، از جمله مجمع هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران و رئیس انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، ضمن قدردانی از این اقدام، آن را گامی مؤثر در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و جبران بخشی از خسارات انباشته ارزیابی کرده‌اند.

شالبافیان با اشاره به این نکته که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال حاضر تنها وزارتخانه معاف از این شرط است، افزود: در ادامه دریافت موج رضایت و تقدیر فعالان صنایع‌دستی و گردشگری، فعالان این حوزه‌ها به‌درستی به این نکته اشاره کرده‌اند که این وزارتخانه در حال حاضر تنها دستگاه اجرایی است که از شرط تعهد بیمه تأمین‌اجتماعی در قبال دریافت تسهیلات معاف شده و خواستار تداوم آن برای سال جاری نیز هستند.

وی با اشاره به آسیب‌های مالی وارده به فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در دوره دو جنگ تجربه‌شده در سال گذشته در کشور ادامه داد: حوزه راهنمایان گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این دو جنگ تحمیلی، علی‌رغم حمایت و خدمات‌دهی به هموطنان، متحمل خسارات فراوانی شده‌اند که با معافیت از شرط بیمه تأمین‌اجتماعی و بهره‌مندی سریع‌تر از تسهیلات اشتغال‌زایی، بخشی از این خسارات جبران خواهد شد و این اقدام گامی مؤثر در جهت حمایت از اشتغال روستایی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و جامعه راهنمایان گردشگری کشور است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: همزمان با این تصمیم، تمدید مهلت ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات نیز مورد استقبال فعالان قرار گرفته و امید می‌رود این مجموعه اقدامات، به‌عنوان یک بسته حمایتی هدفمند، زمینه‌ساز تقویت بنیان‌های تولید، اشتغال و کارآفرینی در صنایع‌دستی و گردشگری باشد.

وی در جمع‌بندی تاکید کرد: حذف الزام بیمه تأمین‌اجتماعی نه‌تنها یک اصلاح رویه‌ای، بلکه یک مداخله سیاستی مؤثر در جهت تسهیل دسترسی به منابع مالی، حفظ اشتغال موجود و تحریک ظرفیت‌های نهفته اشتغال‌زایی در این بخش‌هاست؛ مسیری که در نهایت به ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، صیانت از میراث‌فرهنگی و تقویت اقتصاد خلاق کشور منجر خواهد شد.