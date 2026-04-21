«سیاه گاو» با ۱۶۸ میلیمتر رکورددار بارش های استان ایلام

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از عصر شنبه تا صبح سه‌شنبه، بارش‌های قابل توجهی در نقاط مختلف استان ثبت شد. پس از سیاه‌گاو، دشت چمران با ۹۶.۵ و صالح‌آباد با ۸۹ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی بیان کرد: همچنین شهر ایلام نیز بارندگی قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که میزان بارش در مرکز شهر ۵۴.۸ و در فرودگاه ۵۳.۶ میلی‌متر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی استان، با اشاره به تداوم ناپایداری‌ها گفت: امروز در ساعات بعدازظهر تا شب، رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و در برخی نقاط تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی تأکید کرد: احتمال تشدید بارش‌های نقطه‌ای وجود دارد و شهروندان باید هشدارهای سطح زرد و نارنجی را جدی بگیرند.

نادری افزود: این سامانه فردا از استان خارج می‌شود، اما ناپایداری‌های ضعیف همچنان ادامه دارد. دمای هوا نیز طی امروز و فردا کاهش می‌یابد و در اواخر هفته دوباره روند افزایشی خواهد داشت.