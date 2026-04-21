به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده ظهر سه شنبه در بازدید پروژه های جهاد کشاورزی دامغان با تاکید بر اینکه نقش جهاد کشاورزی در پایداری سفره مردم حیاتی است، ادامه داد:‌ خوشبختانه به همت کارکنان جهاد کشاورزی در شرایط جنگی آرامش در بازار برقرار است.

وی با اشاره به اینکه علیرغم وجود سایه جنگ در کشور اما کالاهای اساسی به وفور وجود دارد، اظهار کرد: مدیریت این مجموعه توانست در تقارن با روزه داری رضایت شهروندان را فراهم سازد.

عضو خانه ملت حضور موثر کارشناسان را در پهنه تولید و نظارت دقیق بر فرآیندها را موثر در سفره مردم خواند و اضافه کرد: این حضور تضمین کننده تولید غذای سالم و باکیفیت برای آحاد مردم است.

علیزاده کارکنان جهاد و کشاورزان را مجاهدان خط مقدم امنیت غذایی و سلامت جامعه توصیف کرد و اظهار داشت: با نظارت های مستمر مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم دیده نشده است.

وی اضافه کرد: با انجام این بازدیدها و در جریان قرار گرفتن مشکلات و چالش ها و کمک به رفع آن ها می توان ضریب خودکفایی را در محصولات راهبردی ارتقا بخشید و مجلس در این مسیر همراه با کشاورزان است.