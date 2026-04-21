به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از سایت آکادمی ملی المپیک، این مرکز علمی-تخصصی با توجه به ضرورت حفظ سلامت ورزشکاران و مربیان و نیز تداوم برنامههای آموزشی و مشاوره های تخصصی در شرایط کنونی کشور، تمامی خدمات آموزشی خود شامل مشاورههای پزشکی ورزشی، روانشناسی ورزشی، علم تمرین و دیگر حوزههای مرتبط با ورزش قهرمانی را به صورت آنلاین در اختیار جامعه ورزش کشور قرار میدهد.
سارا مهرانی معاون آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک در خصوص این برنامه های پیش بینی شده برای حمایت از جامعه ورزش گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری و در نخستین اقدام، مرکز روانشناسی ورزشی ارائه خدمات و برگزاری دوره های آنلاین گروهی و مشاوره های فردی برای ورزشکاران سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: مدیریت استرس، مدیریت بحران، مدیریت هیجان و ... از موضوعاتی است که به صورت آنلاین و هفتهای دو روز (روزی دو ساعت) توسط کارشناسان و متخصصان مرکز روانشناسی ورزشی به علاقمندان این حوزه ارائه خواهد شد.علاقمندان به حضور در این وبینار آموزشی (رایگان) میتوانند از روز شنبه 5 اردیبهشت و طی ساعات اداری (08:00 لغایت 14:00) جهت ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت لینک ورود به وبینار با شماره 26216195-021 تماس حاصل کنند.
مهرانی گفت: از دیگر برنامه های در دست اجرای آکادمی ملی المپیک، آموزش زبان انگلیسی ویژه فدراسیونها (مربیان، سرپرستان و ملی پوشان) می باشد.در اولین گام با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن، پس از اعلام فراخوانی که به فدراسیونهای اعزامی به این بازیها ارسال و در نهایت به معرفی مربیان واجد شرایط منجر شد، نخستین برنامه آموزش زبان تخصصی ویژه مربیان اعزامی به این بازیها در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. مربیان متقاضی شرکت در این برنامه آموزشی که تا کنون موفق به ثبت نام نشدهاند، می توانند ضمن انجام هماهنگیهای لازم با فدراسیون مربوطه، هر چه سریعتر اقدام به ثبت نام نمایند.
