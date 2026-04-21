به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمی در نشست هماهنگی، بیستمین دوره بازیهای آسیایی و پنجمین دوره بازیهایی پاراآسیایی آیجی ناگویا ۲۰۲۶ با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه ورزش استان گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده، هفت هیئت ورزشی استان یزد شامل اسکواش، تیراندازی با کمان، دو و میدانی، ژیمناستیک، شمشیربازی، جانبازان و توانیابان و هندبال توانایی کسب سهمیه حضور در این دوره از بازیها را دارند و امیدواریم شاهد حضور گسترده و موفق ورزشکاران یزدی در کاروان اعزامی کشور باشیم.
وی افزود: در حال حاضر دو مربی یزدی شانس حضور در بازیهای آسیایی و یک مربی نیز امکان حضور در رقابتهای پاراآسیایی را دارند که مجموعاً سه مربی بومی میتوانند در این میدان مهم بینالمللی نقشآفرینی کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین از حضور ۱۸ ورزشکار زن و مرد در مرحله ارزیابی برای بازیهای آسیایی و ۶ ورزشکار زن و مرد برای بازیهای پاراآسیایی خبر داد و گفت: این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش استان و تلاش هیئتهای ورزشی در مسیر توسعه قهرمانی است.
هاشمی در این جلسه، که برنامههای حمایتهای مالی و پاداش برای ورزشکاران نیز تشریح شد بیان کرد: موضوع حمایت مالی ورزشکاران در دوران تمرینی و پیش از اعزام در دستور کار ادارهکل و هیئتها قرار گرفته و تلاش میکنیم بستر لازم برای حضور مقتدرانه قهرمانان یزدی در مسابقات مهیا شود.
وی در ادامه گفت: پاداشهای ویژه مالی برای مدالآوران بازیهای آسیایی و پاراآسیایی به صورت یکسان پیشبینی شده تا انگیزه ورزشکاران در هر دو رویداد بزرگ تقویت شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با تأکید بر تقویت روحیه ورزشکاران با برنامههای جانبی؛ از حمایت معنوی تا بدرقه رسمی اظهار داشت: برنامهریزی شده که مسئولان استان بهصورت مستمر در تمرینات آمادهسازی ملیپوشان حضور یابند تا حمایت معنوی لازم نیز در کنار حمایتهای مالی فراهم شود.
وی همچنین از برگزاری مراسم بدرقه ویژه برای تمامی ملیپوشان یزدی پیش از اعزام بهن بازیهای آسیایی و پاراآسیایی خبر داد.
هاشمی گفت: با هدف همافزایی بیشتر و ایجاد هماهنگی کامل استانی، طبق برنامهریزی انجامشده، دومین جلسه این نشست با حضور استاندار یزد و معاون سیاسی امنیتی برگزار خواهد شد.
