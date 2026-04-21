به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو مجوز جدید سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در استان صادر شده است.
وی افزود: نخستین مجوز متعلق به سرمایهگذاری از کشور چین با میزان سرمایهگذاری ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که برای احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی در شهرستان نهبندان صادر شده است.
ذاکریان ادامه داد: دومین مجوز مربوط به یک سرمایهگذار از کشور عمان با میزان سرمایهگذاری ۶۰۵ هزار دلار است که برای احداث یک نیروگاه خورشیدی «سه مگاواتی» در شهرستان سرایان صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۶۰ پروژه سرمایهگذاری خارجی در استان مصوب شده که از این تعداد ۲۷ پروژه به ارزش ۳۰۰.۸ میلیون دلار در حال فعالیت است.
وی همچنین بیان کرد: ۱۰ پروژه دیگر با مجموع سرمایهگذاری 45.7 میلیون دلار در حال اجرا و ساخت قرار دارد و ۱۶ پروژه نیز در مرحله پیگیری و بررسی قرار گرفته است.
