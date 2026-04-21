به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی ظهر سه شنبه درجمع هیئات مذهبی قائمشهر مقاومت و ایستادگی را تنها گزینه صحیح در مواجهه با آنچه زیاده‌خواهی و سیاست‌های استکباری آمریکا خواند، عنوان کرد.

وی با اشاره به سابقه دشمنی‌های ایالات متحده با ملت ایران و انقلاب اسلامی اظهار داشت: ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ثابت کرده است که در برابر زورگویی، ظلم و تجاوز نه‌تنها تسلیم نمی‌شود، بلکه تهدیدها را به فرصت‌هایی برای پیشرفت و تقویت اقتدار ملی تبدیل می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تأکید بر نقش فرهنگ عاشورایی و رهبری انقلاب اسلامی در شکل‌گیری این رویکرد افزود: مقاومت و ایستادگی امروز نه یک شعار، بلکه یک راهبرد هوشمندانه در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده اما در برابر هرگونه تجاوز نیز بدون هراس پاسخ داده است، گفت: در سال‌های اخیر تقابل مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا با شکست‌های راهبردی برای این کشور همراه بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در مازندران همچنین با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نیروهای مسلح کشور در حوزه‌های مختلف دفاعی از جمله توان موشکی، پهپادی و فناوری‌های نظامی به سطحی از بازدارندگی رسیده‌اند که به گفته وی، موجب تغییر در معادلات امنیتی منطقه شده است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت رژیم صهیونیستی تصریح کرد: این رژیم از نگاه ملت ایران و بسیاری از ملت‌های منطقه، رژیمی غاصب و جنایتکار تلقی می‌شود و در عرصه افکار عمومی با انزوای فزاینده‌ای روبه‌رو است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین ولایتمداری را رمز ماندگاری و اقتدار نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: تبعیت از رهبری انقلاب اسلامی، عامل اصلی انسجام ملی و استمرار دستاوردهای کشور در حوزه امنیت و پیشرفت است و مردم مازندران به‌ویژه شهرستان قائمشهر همواره در این مسیر پیشگام بوده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: بصیرت و ولایتمداری مردم موجب ناکام ماندن تلاش‌های دشمن در عرصه جنگ نرم شده و امروز جمهوری اسلامی ایران به بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است.