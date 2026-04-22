محمدرضا واعظ مهدوی رئیس مرکز تحقیقات عدالت و اقتصاد سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم انطباق بودجه کشور با الزامات دوران جنگ تاکید کرد و گفت: شرایط جنگی به طور قطع الزامات خاص خود را دارد و اتخاذ تدابیر متناسب با این وضعیت در ساختار بودجه‌ای کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. همچنین برای انجام بازسازی‌ها و پوشش هزینه‌های جاری در دوران جنگ، اختصاص اعتبارات ویژه و هدفمند الزامی است تا روند بازگشت به شرایط عادی و جبران خسارات تسریع شود.

وی با اشاره به ایثار و فداکاری‌های گسترده مردم در رویارویی با مشکلات، بر اهمیت صیانت از توان اقتصادی جامعه تاکید کرد و توضیح داد: دولت باید بیش از هر زمان دیگری مراقب قدرت خرید مردم باشد و در این راستا، سیاست‌های جدی ضد تورمی را در دستور کار خود قرار دهد. کنترل قیمت‌ها و تلاش برای حفظ ثبات در بازار از جمله راهکارهای کلیدی عنوان شد که می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی بر دوش شهروندان کمک کند.

واعظ مهدوی در ادامه به موضوع ترمیم حقوق کارگران پرداخت و اذعان کرد: تا این قشر زحمتکش بتوانند مشکلات مالی و چالش‌های اقتصادی ناشی از شرایط موجود را بهتر مدیریت و جبران کنند. این بخش از جامعه همچنان در صحنه حضور دارند و آماده انجام اقدامات و همکاری‌های لازم برای رفع نیازهای کشور و حمایت از مردم در این ایام سخت هستند.